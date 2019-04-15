Ağrı İMKB Gazi İlkokulu öğrencileri, hiç görmedikleri ve hayalini kurdukları uçağı öğretmenleri sayesinde yakından görerek, tüm havalimanını gezme imkanı buldular.

ÖĞRENCİLERİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

İMKB Gazi İlkokulu 2. Sınıf Öğretmeni Aydan Nur Batuk’un Hayat Bilgisi dersinde ‘ülkeler’ konusu işlerken öğrencilerinin hiç uçak görmediklerini ve merak ettiklerini söylemesi üzerine öğretmen Batuk harekete geçti. Ağrı Havalimanı yetkilileri ile iletişim sağlayan Öğretmen Aydan Nur Batuk, kısa sürede gerekli onayları alarak öğrencilerinin bu hayalini gerçekleştirdi.

UÇAKLA İLGİLİ BİLGİ ALDILAR

Ağrı Havalimanına büyük bir heyecan ile gelen 2-D sınıfı öğrencileri ilk defa gördükleri yürüyen merdivenlerden ilgili personel ve öğretmenlerinin yardımı ile yukarıya doğru çıktılar. Uçağın gelişi öncesi ilgili personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan öğrenciler, tüm anlatılanları can kulağıyla dinlediler. Havalimanında tüm öğrencilere temsili uçak biniş kartları verilirken, uçağa nasıl binecekleri öğretildi. Uçağın inişini havalimanı sahasında büyük bir heyecanla izleyen öğrenciler, kendilerine yaklaşan uçağa el sallayarak sevinçlerini belli etmeye çalıştılar. Uçaktan inen yolcuları selamlayan öğrenciler kısa süreliğine uçağa binerek hostes ve pilotlarla sohbet etme imkanı buldular. Uçağın kokpitini de gören çocuklar büyük mutluluk yaşadılar.

Ağrı’da öğrencilerin uçağa binme hayali gerçekleşti ViDEO



ÖĞRENCİLERİ İSTEDİ O YAPTI

Birçok öğrencisinin Ağrı dışında herhangi bir şehir görmediğini vurgulayan öğretmen Batuk “Hayat Bilgisi dersinde Ülkeler konusunu işlerken bir öğrencim “Öğretmenim ben Ağrı’da doğdum, Ağrı’da büyüdüm. Hiç buradan uzaklara gitmedim. Çarşıya bile bazen gidiyorum. Acaba ben de büyüyünce farklı yerlere gidebilecek miyim?” demesi çok içime işledi. Sınıfım 2-D’ye bir havalimanı gezisi düzenlemeye karar verdim. Köy Okulları Yardım Projesi kapsamında yaptıklarını hayranlıkla takip ettiğim Cafer Canşi ile yollarımız kesişince bu güzel organizasyonu gerçekleştirme şansı bulduk. Emeği geçen başta Ağrı Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Faruk Tekin olmak üzere tüm havalimanı çalışanlarına ve sevgili Cafer Canşi’ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.







