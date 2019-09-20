taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.712
Euro
6.3158
Altın
1504.67
Borsa
100233.34
Gram Altın
276.24
Bitcoin
58250.04

Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

Geçtiğimiz yıl, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cinayetiyle ilgili dava, bugün başlıyor.

AA | 20.09.2019 - 09:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlanıyor.

İSTENEN CEZALAR

Duruşmaya baba Nihat Aydemir'in kuzeni, tutuklu sanık M.A. Aydemir ile tutuksuz 6 sanığın da katılması bekleniyor.

İlk kez hakim karşısına çıkacak sanıklar hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; baba Aydemir'in "Mamis" olarak bilinen kuzeni M.A. Aydemir, kardeşleri Y. ve M. Aydemir, B.D, eşi H.D, Y.A. ve eşi A.A. hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Tanık olarak dinlenen bir çocuğun fotoğraflarından teşhis ettiği M.A. Aydemir'in Leyla'yı kaçırdığını söylediğine yer verilen iddianamede, ayrıca gizli tanık "Yiğit"in de küçük çocuğun 21 AV 768 plakalı minibüsle kaçırıldığı belirtildi.

Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

Gizli tanık "Yiğit"in ifadesinde, baba Nihat Aydemir'in kardeşi Y. Aydemir ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen iddianamede, ayrıca baba Aydemir'in aralarında yaşanan tartışmanın ardından B.D.'nin, "Yemin olsun ben sana ciğer acısını yaşatacağım, seni ciğerinle terbiye edeceğim." sözlerine yer verildi.

SAVCILIK, OYUN BAHANESİYLE KAÇIRILDIĞINI DEĞERLENDİRDİ

Savcılık tarafından yapılan değerlendirmede ise önce amca Y. Aydemir'in, sonra oğlu U. Aydemir'in, ardından da Leyla'nın dışarı çıktığı anlatılan iddianamede, amcanın, oyun oynamak bahanesiyle Leyla'yı evin önünden B.D.'nin evinin önüne doğru uzaklaştırdığı aktarıldı.

Sanık amca ile B.D. ve eşi H.D'nin Leyla'yı alıkoydukları ileri sürülen iddianamede, şunlar kaydedildi: "B.D.'nin Leyla Aydemir'i kaçırdıktan sonra çocuğu saklaması için bu işin içine dahil ettiği M.A. Aydemir'in, Leyla Aydemir'i alıkonulduğu yerden alarak kız kardeşi A.A'nın yanına götürdüğü, A.A. ve Y.A'nın da maktulü Hamur ilçesindeki ikametlerinde bir süre alıkoyup sakladıkları, sanıkların maktulü cesedinin bulunduğu 2 Temmuz 2018 gününden 3 gün öncesi ile kaybolduğu tarih olan 15 Haziran 2018 tarihleri arasında öldürdükleri ve cesedini bir süre soğuk ortamda tuttukları, maktulü öldürülmediği izlenimi yaratmak ve delilleri karartmak için kaçırdıkları gün üzerindeki kıyafetleri çıkarıp cesedini Bezirhane köyüne yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağına attıkları anlaşılmaktadır."

Aynı gün Leyla Aydemir'in cesedinin Kurudere mevkisinde bulunduğu anlatılan iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi: "Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerilerine atılı ve eylemlerine uyan 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçlarını iştirak halinde işledikleri hususunda haklarında kamu davası açmaya yeterli nitelikte şüphe oluştuğu müşteki ve şüpheli ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, adli raporlar, fezlekeler, bilirkişi raporları, tapeler, olaya ilişkin düzenlenen tutanaklar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır."

Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

39
Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

401
Avcı'dan mağlubiyet özrü

Avcı'dan mağlubiyet özrü

149
ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

88
Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

90
Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

121
Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir