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Ağrı'da otomobil 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu

Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu açıklandı.

İHA | 16.06.2019 - 11:00..
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Ağrı’da sabah saatlerinde meydana gelen kaza da Hanibaba Caddesi güzergâhında Mehmet Yıldız’ın kullandığı aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu.

DURUMU İYİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Kazada araca sıkışan Yıldız’a, sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahalenin ambulansta yapılmasının ardından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri aracı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde kaldırılması için çalışmalar yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da otomobil 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu

Ağrı'da otomobil 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu

Ağrı'da otomobil 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu

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