Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

1 Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı Belçika ordusunun ABD’den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu tespit edildi.

2 Adana'da silahlı kavga:1 kişi yaralı Kavga ettiği kişi ya da kişilerce tabancayla sırtından vurulan Ramazan Eren, ağır yaralandı.

3 Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Trump Rusya'nın Venezuela'dan çıkmasını istiyorsa, ABD'nin ilk önce Suriye'den çıkmasının gerektiğini söyledi.

4 Köpeğini yakalamaya çalışırken çatıdan düştü Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşen şahıs hastanede can verdi.

5 Suudi Arabistan Veliaht Prensi, General Hafter'le görüştü Muhammed bin Selman başkent Riyad'da, General Halife Hafter ile bir araya geldi.

6 Göçmenleri yol kenarında bıraktı kaçtı Kaçak göçmenleri taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, Yunanistan'a gitmek isteyen 6 göçmeni yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı.