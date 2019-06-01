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Ağrı’da patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen mayın patlamasında göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İHA | 01.06.2019 - 12:05..
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Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında bir patlama gerçekleşti.

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre araçta bulunan 9 kişiden 8’i yaralandı, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı yere sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 8’inin tedavilerinin sürdüğü bildirilirken güvenlik güçlerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Ağrı’da patlama: 1 ölü, 8 yaralı

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