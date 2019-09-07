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Ağrı'da PKK operasyonu

Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

DHA | 07.09.2019 - 01:48..
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Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Eylül günü yaptığı operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

2 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı sürdüren jandarma, 10 şüphelinin evlerinde yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir bellek ile 8 adet video kaset, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirdi.

Şüphelilerin evlerinde bir adet de FETÖ/PDY terör örgütü lideri tarafından yazılmış kitap bulundu.

Soruşturma sürüyor.

Ağrı'da PKK operasyonu

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