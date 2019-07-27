Ağrı'da salep toplayan iki kişiye 600 bin lira ceza

Ağrı'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, bagaj bölümünde 23 çuval içinde 610 kilogram kurutulmuş salep soğanı bulundu.

601 BİN 712 LİRA CEZA

Saleplerin otobüste bulunan yabancı uyruklu yolcular S.G. ve R.T'ye ait olduğu belirlendi. Polis, tutanak tutup, durumu DKMP Ağrı Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, S.G. ve R.T'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 300 bin 856'şar lira olmak üzere toplam 601 bin 712 lira idari para cezası uyguladı. Salep soğanlarına da el konuldu.

İZİN VERİLMİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin, doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.