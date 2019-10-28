Ağrı'da sigara kaçakcısı 2 kişi polis çıktı

Ağrı'da uygulama noktasında kontrol yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, durdukları otomobilin bagajında kaçak sigara ele geçirdi.

Yakalanan 2 kişinin ise polis olduğu belirtildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Otomobilde bulunan 2 şahıs yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde bulunan şüpheliler yakalandı.

2 ŞÜPHELİ DE POLİS ÇIKTI

Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin yaklaşık 5 ay önce aynı suçtan açığa alınan polis memuru olduğu, diğerinin ise Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aracın bagajında kaçak sigara bulunduran iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.