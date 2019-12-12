Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Ağrı'nın Patnos ilçesinin Kazanbey köyü civarında, Nedim Akgün (23) yönetimindeki 35 YA 288 plakalı araç ile , Halis Erim (63) yönetimindeki 46 H 233 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

4 ÖLÜ

Olayda iki araç sürücüsü ile 35 YA 288 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlyas Bekir (31), Ramazan Demir (45) vefat etti. Araçta sıkışan yaralılar uzun uğraş sonunda araçtan çıkarıldıktan sonra, vefat eden 4 kişinin cenazesi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.