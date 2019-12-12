taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.796
Euro
6.4557
Altın
1473.73
Borsa
109218.22
Gram Altın
274.715
Bitcoin
41366.5

Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Patnos ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan dört kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA | 12.12.2019 - 13:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinin Kazanbey köyü civarında, Nedim Akgün (23) yönetimindeki 35 YA 288 plakalı araç ile , Halis Erim (63) yönetimindeki 46 H 233 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

4 ÖLÜ

Olayda iki araç sürücüsü ile 35 YA 288 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlyas Bekir (31), Ramazan Demir (45) vefat etti. Araçta sıkışan yaralılar uzun uğraş sonunda araçtan çıkarıldıktan sonra, vefat eden 4 kişinin cenazesi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

277
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

117
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

377
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

308
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

170
Garanti BBVA alacaklarını sattı

Garanti BBVA alacaklarını sattı

144
AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir