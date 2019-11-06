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Ağrı'da trafik kazasında 1 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Ağrı'da bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 18 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

AA | 06.11.2019 - 01:34..
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Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bir cezaevinde bulunan yakınlarını ziyaret edenlerin yer aldığı Şah İsmail Abuşu idaresindeki minibüs, Ağrı-Iğdır kara yolunun Murat köyü mevkisinde Türkmen Kalpan yönetimindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

YARALILARIN HAYATINI TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada, minibüsteki Hacı Ali Tekik olay yerinde hayatını kaybetti, her iki sürücünün yanı sıra minibüsteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ağrı'da trafik kazasında 1 kişi öldü 18 kişi yaralandı

CEZAEVİNDEKİ YAKINLARINI ZİYARET ETMİŞLERDİ

Olay sebebiyle kara yolunda aksayan trafik, araçların ekiplerce bulunduğu yerden çekilmesinin ardından normale döndü. Minibüsteki kişilerin Patnos'taki cezaevinde bulunan yakınlarını ziyaret ettikten sonra Iğdır'a dönmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Ağrı'da trafik kazasında 1 kişi öldü 18 kişi yaralandı

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