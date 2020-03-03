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Ağrı'daki saldırıda yaralanan Özgür Kava şehit oldu

Ağrı'da düzenlenen roketli saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personeli Özgür Kavastan, şehit oldu.

AA | 03.03.2020 - 17:22..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı servis aracına roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda gümrük personeli Mustafa Türk (34) şehit olmuştu.

Saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bir diğer personel  29 yaşındaki Özgür Kavastan, yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

AĞRI'DA ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Böylece saldırıda şehit olan gümrük personeli sayısı 2'ye yükseldi.

Ağrı'daki saldırıda yaralanan Özgür Kava şehit oldu

ERZURUM VALİLİĞİ AÇIKLADI

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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