Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Ayfer-Hüseyin çiftinin 10 yaşındaki çocuğu Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nde evini süslemek için bayrak almak istedi.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle yaşından dolayı sokağa çıkması yasak olan Marya, 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı.

POLİSLERE TEŞEKKÜR HEDİYESİ

Şehit Gürhan Yardım ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Marya Yıldız, polislerden bayrak istedi. Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da temin ettikleri bayrakları Yıldız'ın evine götürerek, teslim etti. Marya ise kağıda çizip, duvarına astığı Türk bayrağı resmini polislere hediye etti.

Ağrılı çocukların 23 Nisan sevinci VİDEO

KÖYDE KUTLAMA YAPILDI

Doğubayazıtlı Ömer Paşayiğit ve bir grup arkadaşı da Gültepe köyünde çocuklar için kutlama düzenledi. Köy dışındaki arazide, sosyal mesafe korunarak organize edilen kutlamada çocuklara pasta ikram edildi. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mesajlarıyla kutladı.

'EVDE KALIN'

Doğubayazıt ilçesi Uluyol Mahallesi'ndeki evinde, tek başına 23 Nisan kutlaması yapan Beytullah Kaçuru ise herkesi evde kalmaya davet etti.