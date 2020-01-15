Ağrı'nın 2 bin rakımlı 30 dağ köyünün yolları açıldı

Doğubayazıt İlçe Özel İdare ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar ve tipinin ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

30 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Özellikle 2 bin ve üzeri rakımlı dağ köylerinde hummalı çalışma yürüterek 7 iş makinesiyle karla mücadele seferberliği başlatan ekipler, iki gün süren çalışma sonucu Balık Gölü ve Tendürek Dağı çevresindeki yer yer kar kalınlığı 50 santimetreyi bulan 30 köy yolunu ulaşıma açtı.

DAĞ KÖYLERİNDE ÇETİN KIŞLAR

İş makinesi operatörü Fecri Bayram, ilçe merkezine çok uzakta olan dağ köylerinde çetin kış şartlarının hakim olduğunu söyledi.

Söz konusu köy yollarının yükseklikleri nedeniyle kışın sürekli kapandığını aktaran Bayram, "İki gün önce yağan karla bu bölgedeki köylerimizin yolları ulaşıma kapandı. İki gündür arkadaşlarımızla kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu yolları açmak için canla başla çalışıyoruz. Görevimizi tamamlayıp gönül rahatlığıyla evimize döneceğiz." dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR, YOLLARIMIZ ARTIK KAPANDIĞI GÜNÜN ERTESİ AÇILIYOR"

Yığınçal köyünde ikamet eden ve yolları ulaşıma açılan Hüsnü Turan da Doğubayazıt Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür ederek, "Köyümüz konumu itibarıyla yaklaşık 2 bin rakımda. Bu nedenle yolumuz kışın çoğu zaman kapanıyor ama çok şükür aynı gün içinde de açılıyor. Allah devletimizden, kaymakamımızdan razı olsun. Çok memnunuz, yol konusunda hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.