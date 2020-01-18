Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

Bartın'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Süleyman Heper, karnında meydana gelen şişlik nedeniyle İstanbul'da bir hastaneye başvurdu. Doktorlar, karnında kitle tespit edilen Heper'e ameliyatın riskli olabileceğini söyledi. Ağrıları artan Heper, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Bölümü öğretim üyesi Dr. İlhan Taşdöven'in yaptığı muayenede, Heper'in ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

KARNINDAN 11 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

Dr. İlhan Taşdöven ve araştırma görevlileri Dr. İlke Aktuğ Buzkan, Dr. Yücel Karadere, Dr. Emre Karadeniz ve Dr. Aytan İsmailzada, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla Heper'in karnındaki kitleyi çıkartmayı başardı. Çıkarılan kitlenin 45x 50 santimetre boyutunda 11 kilogram olduğunu gören doktorlar şaşkınlık yaşadı. Heper'in kitle nedeniyle sıkışan iç organları da yerlerine yerleştirildi. Bugün yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alınan Heper'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KARIN ŞİŞKİNLİĞİ OLANLAR MUTLAKA UZMANA BAŞVURMALI"

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven, hastasının karın şişkinliği şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan muayenesinde hemen ameliyata alınmasına karar verdiklerini anlatan Dr. Taşdöven, şöyle konuştu:

"Bize karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Dış merkezde bir kitle tespit edilmiş. Bize sevk ettiler. Servise yatırdık. Ameliyata girdiğimizde karnı tamamen kaplayan büyük bir kitle vardı. Bu kitlenin diğer organları ittiğini gördük. Diğer organlara zarar vermeden kitleyi tamamen çıkarttık. Çıkarttıktan sonra hastanın kitlesini tarttığımızda yaklaşık 11 kilogram olduğunu gördük. İtilen o organları tekrar yerlerine yerleştirerek ameliyatımızı sonlandırdık. Hastamızın bugün 3'üncü günü. Herhangi bir sorunu yok. Bu tip kitleler çok nadir görülür. Yaklaşık yüzde 1'in altındadır. Basit bir şişkinlik diye geçmeyelim. Muhakkak bir üst kuruluşa başvuralım. Bu hastalık sinsidir. Karın şişkinliğiyle hasta gelir. Bu tür kitlelerin üstüne gitmek gerekiyor. Kaybolur geçer denmemesi gerekiyor. Bunlar sinsi büyür ve eğer tedavi edilmezse daha büyük sonuçlar oluşur. Yaşam süresini kısaltır."

DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Selahattin Heper ise karnındaki şişkinlik nedeniyle hastanelere müracaat ettiğini, sonuç alamayınca Zonguldak'a geldiğini ifade ederek, "Karnımda ağrı vardı. Kendime baktığımda karnımda kist olduğunu fark ettim. Hastaneye başvurdum. Oradan sonuç alamayınca buraya başvurdum. Şu an çok iyiyim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Heper'ni bir hafta daha gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilmesinin düşünüldüğü bildirildi.