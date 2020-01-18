taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

Zonguldak'ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Selahattin Heper'in karnından, ameliyatla 11 kilo kitle çıkarıldı.

DHA | 18.01.2020 - 23:09..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Bartın'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Süleyman Heper, karnında meydana gelen şişlik nedeniyle İstanbul'da bir hastaneye başvurdu. Doktorlar, karnında kitle tespit edilen Heper'e ameliyatın riskli olabileceğini söyledi. Ağrıları artan Heper, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Bölümü öğretim üyesi Dr. İlhan Taşdöven'in yaptığı muayenede, Heper'in ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

KARNINDAN 11 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

Dr. İlhan Taşdöven ve araştırma görevlileri Dr. İlke Aktuğ Buzkan, Dr. Yücel Karadere, Dr. Emre Karadeniz ve Dr. Aytan İsmailzada, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla Heper'in karnındaki kitleyi çıkartmayı başardı. Çıkarılan kitlenin 45x 50 santimetre boyutunda 11 kilogram olduğunu gören doktorlar şaşkınlık yaşadı. Heper'in kitle nedeniyle sıkışan iç organları da yerlerine yerleştirildi. Bugün yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alınan Heper'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

"KARIN ŞİŞKİNLİĞİ OLANLAR MUTLAKA UZMANA BAŞVURMALI"

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven, hastasının karın şişkinliği şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan muayenesinde hemen ameliyata alınmasına karar verdiklerini anlatan Dr. Taşdöven, şöyle konuştu:

"Bize karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Dış merkezde bir kitle tespit edilmiş. Bize sevk ettiler. Servise yatırdık. Ameliyata girdiğimizde karnı tamamen kaplayan büyük bir kitle vardı. Bu kitlenin diğer organları ittiğini gördük. Diğer organlara zarar vermeden kitleyi tamamen çıkarttık. Çıkarttıktan sonra hastanın kitlesini tarttığımızda yaklaşık 11 kilogram olduğunu gördük. İtilen o organları tekrar yerlerine yerleştirerek ameliyatımızı sonlandırdık. Hastamızın bugün 3'üncü günü. Herhangi bir sorunu yok. Bu tip kitleler çok nadir görülür. Yaklaşık yüzde 1'in altındadır. Basit bir şişkinlik diye geçmeyelim. Muhakkak bir üst kuruluşa başvuralım. Bu hastalık sinsidir. Karın şişkinliğiyle hasta gelir. Bu tür kitlelerin üstüne gitmek gerekiyor. Kaybolur geçer denmemesi gerekiyor. Bunlar sinsi büyür ve eğer tedavi edilmezse daha büyük sonuçlar oluşur. Yaşam süresini kısaltır."

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı


DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Selahattin Heper ise karnındaki şişkinlik nedeniyle hastanelere müracaat ettiğini, sonuç alamayınca Zonguldak'a geldiğini ifade ederek, "Karnımda ağrı vardı. Kendime baktığımda karnımda kist olduğunu fark ettim. Hastaneye başvurdum. Oradan sonuç alamayınca buraya başvurdum. Şu an çok iyiyim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Heper'ni bir hafta daha gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilmesinin düşünüldüğü bildirildi.

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

Ağrıyan karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir
Zayıflamaya yardımcı olan 10 besin
Her besin metabolizmayı farklı şekilde etkiler ve bazı besinler zayıflamanıza yardımcı olabilir. İşte Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin'in paylaştığı, zayıflama yardımcı olan 10 besin.
Minik çocuğun kolundaki yaranın sebebi bilinmiyor
Bursa'da, sol kolunda yarayla dünyaya gelen minik İsa'nın ailesi, çocuğunu tedavi ettirmenin yollarını ararken; bir yandan da anne karnında oluştuğu söylenen yaranın sebebini araştırıyor.
Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde 'domuz gribi' şüphesi
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun ölüm sebebinin, domuz gribi olabileceği iddia edildi.
Sağlık Bakanlığı: Yasaklı ilaçlar kullanılamaz
Sağlık Bakanlığı, satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarında kullanılmasının mümkün olmadığını
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MetroPOLL'ün genel seçim anketi

MetroPOLL'ün genel seçim anketi

513
Yeni yasayla birlikte 42 bin kişi tahliye olacak

Yeni yasayla birlikte 42 bin kişi tahliye olacak

469
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı rekora yürüyor

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı rekora yürüyor

160
İtalya'dan Türkiye'ye sıcak mesajlar

İtalya'dan Türkiye'ye sıcak mesajlar

112
Erdoğan, havalimanı metrosu için ilk kaynak töreninde

Erdoğan, havalimanı metrosu için ilk kaynak töreninde

265
Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

493
Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

228
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir