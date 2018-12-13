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Ahde vefa nedir

Uluslararası hukuk kurallarının oluşmasında etkili olan, devletin anayasasında var olan ve devlete antlaşma yapma yetkisi tanıyan kural "Ahde vefa" olarak tanımlanıyor.

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Antlaşmalar hukuku kuralı ve bu kuralın bağlayıcı niteliği, iyi niyet ilkesine dayanıyor. Ahde vefa ilkesi ise devletlerin imzaladıkları antlaşmaların kurallarını kendi iradeleri ile kabul etmiş olmaları gerçeğini yansıtıyor.

EN TEPEDE YER ALIYOR

Ahde vefa; normlar hiyerarşisinde en tepede yer alırken, devletler genel hukukunda tüm devletlerin aslında onlardan daha üst bir kuvvet olmamasına karşın sırf yaptıkları anlaşmalara riayet edecekleri düşüncesi ile daha farklı bir söylemle anlatılır.

BAĞLAYICILIK SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNE KATKI SAĞLADI

Kendi iradelerine yine kendi iradeleri ile imzaladıkları sözleşmelerle kayıt altına alacakları düşüncesi ile ortaya çıkmış bir kuraldır aslında. Devletler genel hukukunda "bağlayıcılık" sorunun çözülmesine ise büyük katkısı olmuştur.

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