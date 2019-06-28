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Ahırda çıkan yangında 10 ton buğday kül oldu

Bursa'da büyükbaş hayvanların kaldığı ahırda yangın çıktı. Yangında 300 balya saman ve 10 ton buğday yanarken, hayvanlar telef olmadan kurtarıldı.

İHA | 28.06.2019 - 10:01..
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Mustafakemalpaşa ilçesinde büyükbaş hayvan damında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

AHIRA SIÇRAMANDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 40 büyükbaş hayvanın da bulunduğu ahıra sıçramadan kontrol altına alındı.

Ahırda çıkan yangında 10 ton buğday kül oldu

ALETLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

57 yaşındaki Sabahattin Karanfil'e ait hayvan damının deposunda bulunan 300 balya saman ve 10 ton buğday kül olurken çeşitli tarım aletleri de kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahırda çıkan yangında 10 ton buğday kül oldu

Ahırda çıkan yangında 10 ton buğday kül oldu

Ahırda çıkan yangında 10 ton buğday kül oldu

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