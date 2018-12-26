Ahırda çıkan yangında 12 hayvan yanarak telef oldu

Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Erol , gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında büyükbaş hayvanlarının telef olduğunu belirterek,"Geçimimizi hayvancılıkla yapıyorduk. Gece kardeşim ahırı kontrol etmiş, bir şey yokmuş. Sabah geldiğinde ise ahırın yandığını görünce yardım istemiş." dedi.

Rauf Erol da hayvanlar gebe olduğu için sık sık ahırı kontrol ettiğini söyledi

"500-600 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

Gece kontrol edip eve gittiğini, sabah ise ahırdaki yangını gördüğünü anlatan Erol, "Bağırıp yardım istedim, komşular itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangını söndürdü, fakat hayvanların tamamı telef oldu. Şu anda ahırla birlikte 500-600 bin lira civarında zararımız var. Geçimimizi buradan sağlıyorduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.