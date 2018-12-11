Ahırda inekleri besleyen adama boğa saldırdı

İçişleri Bakanlığı illere gönderdiği yazıda, öğrencilerin güvenliği için 50 bin okulun çevresi takip edilecek.

Edirne'de Bulgarlar ve Yunanlar, Noel'in kutlanacağı 24-25 Aralık için otellerde yer ayırttı.

Hatay’da sağanak yağış sırasında dağdan düşen kaya parçaları bir eve ve bir odunluğa düştü. Olay sırasında evde olan anne ve çocukları şans eseri yara almadan kurtuldu.

1 Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock’ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kişi tespit ettik." dedi.

2 Rize Emniyet Müdürü vuruldu Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Emniyet Müdürü kurtarılamayarak şehit oldu.

3 Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul'da bir yalıda Yanal ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

4 Bakan Soylu Emniyet Müdürü'nün vurulmasına ilişkin konuştu Bakan Soylu Rize Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan olaya ilişkin "Bakan Yardımıcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye gidiyor." dedi.

5 Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor Macron’un teklifleri "Sarı Yelekliler"i ikiye böldü.

6 Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor 300 bin kişilik ordusunun yarısını kaybeden Esad, 2013 yılından bu yana yedek subayların terhis olmasına ilk kez izin verdi.