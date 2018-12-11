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Ahırda inekleri besleyen adama boğa saldırdı

Niğde'de besicilik yapan Şaban Akkoyun, sabah saatlerinde ineklere yem verirken sinirli boğanın saldırısına uğradı.

İHA | 11.12.2018 - 14:01..
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Niğde’de ahırda ineklerine yem veren adam, boğanın saldırısı sonrasında yaralanırken, boğanın saldırma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

HUYSUZLANAN BOĞA SALDIRDI

Niğde’de besicilik yapan Şaban Akkoyun, sabah saatlerinde ineklerine yem vermek için ahıra girdi.

Yemleri verdikten sonra ahırdan çıkmaya hazırlanan Akkoyun, ahırın ortasında duran boğanın huysuzlandığını fark etti ve elindeki sopayla uzaklaştırmaya çalıştı. Boğanın saldırısı sonrasında duvara sıkışan Akkoyun güçlükle ayağa kalkarak ahırdan çıktı.

Ahırda inekleri besleyen adama boğa saldırdı VİDEO

Olayı küçük yaralarla atlatan Şaban Akkoyun, güvenlik kamera görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde kendi hesabından ’Ucuz yırttık’ notuyla paylaştı.

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