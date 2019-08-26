Öğlen saatlerinde Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı için Muş Malazgirt'teki programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Bitlis'in Ahlat ilçesine geçti.

Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçenin Van Gölü kıyısında devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında da konuştu. Erdoğan yeni Külliye'nin muhteşem bir eser olduğunu söyledi.

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİTECEK"

Cumhurbaşkanı şunları söyledi; "Az önce Ahlat Kabristanı'nı dolaştık, dularımızı yaptık. Ondan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki inşaatı ziyaret ettim. İnşallah önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bitmiş olacak ve Ahlat böyle muhteşem bir esere kavuşmuş olacak. "

Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi seneye hazır VİDEO

"AHLAT'IN GURURU OLACAK BİR ESER"

Engellemeye çalışanlara rağmen Van Gölü kıyısındaki inşaatı bitireceklerini ifade eden Erdoğan; "Cumhurbaşkanlığı olarak burada Ahlat'ın gururu olacak sembol bir eserin inşaatına başladık. Atamız Sultan Alparslan'dan da ilhamla Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip, bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kuruyoruz. İnşallah bu inşaatla ilgili çalışmaları çok yakından takip ediyorum. Birileri rahatsız olsa, engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız." diye konuştu.