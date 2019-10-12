taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'yi protesto ettiğini açıkladı. Türkiye'deki bir etkinliğe gelmeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 14:14..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için geçtiğimiz çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

Harekatta Türk ordusu YPG'li teröristleri bir bir temizlerken, teröristlere destek verenler de Türkiye'ye tepki gösteriyor. Onlardan biri de İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad oldu.

"ETKİNLİĞE KATILMAYACAĞIM" DEDİ

İstanbul'da önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir etkinliğe katılması beklenen Ahmedinejad, ofisinden bir açıklama yaparak ziyareti ertelediğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Ordusu ve Suriyeli Kürt halkı arasında yaşanan şiddetli çarpışmalardan ötürü barış için çaba sarf edilmesi, karşılıklı saygı ve adalet çerçevesinde diyalog tavsiyesinde bulunarak bu ziyaretimi iptal ediyor, başka bir vakte erteliyorum."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

380
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

97
Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

94
Türk topçusunun atışları canlı yayında

Türk topçusunun atışları canlı yayında

46
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

45
A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

46
ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

277
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir