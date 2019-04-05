Ahmedinejad: İran'da siyaset yapma imkanı kalmadı

İran'da yayın yapan "khabarfoori" sitesine konuşan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkenin ekonomik ve siyasi durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İNSANLAR GELECEĞİNDEN ENDİŞELİ"

Ülkede 1979 yılında gerçekleşen devrimin halkın daha onurlu bir yaşam sürmesi için yapıldığını ve bunun da önemli oranda ekonomiye bağlı olduğunu belirten Ahmedinejad, insanların bugün geçinebilmek için 2-3 vardiya çalışmak zorunda kaldığını ve sürekli borç alarak geleceklerinden endişelendiklerini söyledi.

"YA HAPİS YA DA SUSMAK"

Ahmedinejad, siyasi çalışmalara yönelik kısıtlamaları eleştirerek şöyle devam etti: "İran'da siyaset yapma imkanı kalmadı. Ülkenin iktidarını ellerinde bulunduranlar her siyasi düşünceye bir etiket yapıştırıyor. Siyasetçilere sunulan seçenekler şunlar: Ya cezaevine git ya İran'dan kaç ya da evinde otur ve sesini çıkarma."

"DÜNYANIN EN ÖZGÜR ÜLKESİ OLMALIYIZ"

Askeri birimler, Cumhurbaşkanı ve Yargı Erki Başkanı ile diğer yetkililerin eleştiri kabul etmediğini anlatan Ahmedinejad, "İran dünyanın en özgür ülkesi olmalıdır ancak burada bir komutana gözünün üstünde kaşın var dersen devrim düşmanı oluyorsun. Bazıları diyor ki özgürlük verirsek halk ifsat olur. Ancak halk ifsat olur diyenin kendisi bozulmuştur ve fırsat bulduğunda ifsadı yayar." ifadelerini kullandı.

"BİR SEBEP GÖSTERİN"

Rejim ve devletin halkın gösteri yapması ve itiraz hakkını kullanması için izin vermesi gerektiğine dikkati çeken Ahmedinejad, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer gösteri yolunu kapatırsak mesele şiddete doğru gider ve bazılarının daha da radikalleşmesine yol açar. Neden halkımız bir köşede toplanıp alınan kararlar yanlıştır diyemiyor? Neden? Bir sebep gösterin."