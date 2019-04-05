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Ahmedinejad: İran'da siyaset yapma imkanı kalmadı

İran'ın dünyanın en özgür olması gerektiğini belirten Ahmedinejad, "Ülkenin iktidarını ellerinde bulunduranlar her siyasi düşünceye bir etiket yapıştırıyor." dedi.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 14:53..
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İran'da yayın yapan "khabarfoori" sitesine konuşan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkenin ekonomik ve siyasi durumuyla ilgili değerlendirmelerde  bulundu.

"İNSANLAR GELECEĞİNDEN ENDİŞELİ"

Ülkede 1979 yılında gerçekleşen devrimin halkın daha onurlu bir yaşam  sürmesi için yapıldığını ve bunun da önemli oranda ekonomiye bağlı olduğunu  belirten Ahmedinejad, insanların bugün geçinebilmek için 2-3 vardiya çalışmak  zorunda kaldığını ve sürekli borç alarak geleceklerinden endişelendiklerini  söyledi.

Ahmedinejad: İran'da siyaset yapma imkanı kalmadı

"YA HAPİS YA DA SUSMAK"

Ahmedinejad, siyasi çalışmalara yönelik kısıtlamaları eleştirerek  şöyle devam etti: "İran'da siyaset yapma imkanı kalmadı. Ülkenin iktidarını ellerinde  bulunduranlar her siyasi düşünceye bir etiket yapıştırıyor. Siyasetçilere sunulan  seçenekler şunlar: Ya cezaevine git ya İran'dan kaç ya da evinde otur ve sesini  çıkarma."

"DÜNYANIN EN ÖZGÜR ÜLKESİ OLMALIYIZ"

Askeri birimler, Cumhurbaşkanı ve Yargı Erki Başkanı ile diğer  yetkililerin eleştiri kabul etmediğini anlatan Ahmedinejad, "İran dünyanın en  özgür ülkesi olmalıdır ancak burada bir komutana gözünün üstünde kaşın var dersen  devrim düşmanı oluyorsun. Bazıları diyor ki özgürlük verirsek halk ifsat olur. Ancak halk ifsat olur diyenin kendisi bozulmuştur ve fırsat bulduğunda ifsadı  yayar." ifadelerini kullandı.

"BİR SEBEP GÖSTERİN"

Rejim ve devletin halkın gösteri yapması ve itiraz hakkını kullanması  için izin vermesi gerektiğine dikkati çeken Ahmedinejad, sözlerini şöyle  tamamladı: "Eğer gösteri yolunu kapatırsak mesele şiddete doğru gider ve  bazılarının daha da radikalleşmesine yol açar. Neden halkımız bir köşede toplanıp  alınan kararlar yanlıştır diyemiyor? Neden? Bir sebep gösterin."

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