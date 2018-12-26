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Ahmet Ali Dede'nin gazete okuma sevdası

Giresun'da yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, her gün gazete okuyabilmek için 4 kilometre yol yürüyor.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 14:47..
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Ahmet Ali Dede'nin gazete okuma sevdası

Okumayı çok seven 6 çocuk ve 32 torun sahibi Demirel'in, evi ile ilçe merkezindeki gazete bayi arasında yaklaşık 4 kilometre mesafe bulunuyor.

HER GÜN GAZETE OKUMAK İÇİN YÜRÜYOR

Her gün öğle saatlerinde evinden çıkan Ahmet Ali Demirel, yolu 1.5 saatte yürüyerek ilçe merkezine ulaşıyor. Tek olan gazete bayisindeki gazeteleri inceleyen Demirel, akşamüstü yine yürüyerek evine dönüyor.

GELİŞMELERİ GAZETELERDEN TAKİP EDİYOR

Ahmet Ali Demirel, çocukluğu ve gençliğinde Türkiye ile dünyadaki gelişmeleri, sadece gazetelerden takip ettiklerini söyledi.

Ahmet Ali Dede'nin gazete okuma sevdası

TEKNOLOJİYE RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Önce radyo, ardından televizyonun çıktığını ancak gazetelerden hiç vazgeçmediğini dile getiren Demirel, "Okumayı çok seviyorum ve bu nedenle gazete okuma alışkanlığımdan, teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki gelişmeleri her gün yazılı basından takip ediyorum" dedi.

HAVA ŞARTLARI KÖTÜ OLDUĞUNDA GİDEMİYOR

Zaman zaman geçen araçların kendisini ilçe merkezine kadar götürmek istediklerini, ancak yürüme alışkanlığından vazgeçmemek adına bu teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Demirel, yalnızca çok kar yağdığı dönemlerde ilçe merkezine gidemediğini anlattı.

Ahmet Ali Dede'nin gazete okuma sevdası

"OKUMAYI ÇOK SEVİYOR"

Babasının sürekli okudğunu anlatan oğlu Hüseyin Demirel, "Her gün gazete okumak için babam kent merkezine geliyor. Evde de sürekli kitap okuyor. Bize ve herkese okuma alışkanlığı edinmelerini tavsiye ediyor. Okumanın faydalarını anlatıyor. Örnek teşkil etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

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