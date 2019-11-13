İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

1 İzmir'de bir kişi, 4 akrabasını öldürdü Kiraz ilçesinde evini bastığı akrabalarını kurşuna dizen zanlı, jandarmaya teslim oldu.

2 2020 yılında izin ve tatil günleri Bir sonraki yıl için tatil planı yapanlara güzel haber: Resmi tatilleri birleştirdiğinizde 44 gün izin yapabilirsiniz.

3 Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti Yasemin Allen'in ardından Aslıhan Gürbüz de kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa etti.

4 Malatya'da bebek mamasının içerisine kokain gizledi Bir kadının çantasında bulunan bebek mamasının içerisinde gizlenmiş, 25.65 gram saf kokain maddesi ele geçirildi.

5 Ahmet Altan yeniden tutuklandı FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında tahliye edilen, başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı.

6 CHP'den TV programlarına katılım düzenlemesi CHP, milletvekillerinin televizyon programlarına katılımına yönelik bazı düzenlemeler getirdi. Buna göre 5-6 kişinin konuk olduğu programlara, katılım sağlanmayacak.