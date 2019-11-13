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Ahmet Altan yeniden tutuklandı

Tahliye edildikten sonra başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

AA | 13.11.2019 - 12:56..
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Ahmet Altan yeniden tutuklandı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin FETÖ’nün medya yapılanması davasında 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Altan yönünden itiraz etmiş, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Altan hakkında, yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

EVİNDEN ALINDI

Dün akşam, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alınan ve yeniden sorgulaması yapılan Ahmet Altan, bugün hakim karşısına çıktı.

TUTUKLANDI

Ahmet Altan, FETÖ’nün medya yapılanması davası kapsamında yeniden tutuklandı.

Ahmet Altan yeniden tutuklandı

Ahmet Altan yeniden tutuklandı

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