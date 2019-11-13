Ahmet Altan yeniden tutuklandı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin FETÖ’nün medya yapılanması davasında 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Altan yönünden itiraz etmiş, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Altan hakkında, yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.
EVİNDEN ALINDI
Dün akşam, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alınan ve yeniden sorgulaması yapılan Ahmet Altan, bugün hakim karşısına çıktı.
TUTUKLANDI
Ahmet Altan, FETÖ’nün medya yapılanması davası kapsamında yeniden tutuklandı.