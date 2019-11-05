Darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen isimlerden biri olan Ahmet Altan, 3,5 yıllık hapis cezasının ardından tahliye oldu.

Cezaevinde 1138 gün geçiren Altan, Silivri Cezaevi'nin kapısında sevenleri tarafından karşılandı.

"EN ÇOK GÖKYÜZÜNE BAKMAYI ÖZLEDİM"

Ahmet Altan, yaptığı ilk açıklamada ise, "O kadar mutlu çıkamıyorsun. İçeride kalan çocuklar var, sevinemiyorsun. Bu şartlarda kalmak yolcu etmek daha iyi. Ben yolcu ettim, onlar için mutlu oluyorsun. Çocuklar suçsuzlar ve içeride kalıyorlar. Yıllarım kaybolmadı, yıllarımın kaybolmasına izin vermedim, en çok gökyüzüne bakmayı özledim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Altan'ın ilk sözleri ViDEO