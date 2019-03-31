Ahmet Davutoğlu Göktürk'te oy verdi

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oy verme işlemini gerçekleştirdi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Burada vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaşan Davutoğlu, 2238 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra okuldan yürüyerek ayrılan çift, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlar ve çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Davutoğlu, "Seçimi bu akşam kazanacak olan bütün adaylara, siyasi kimlikleri ne olursa olsun başarılar diliyorum. Çünkü onların sağlayacağı başarı, Türkiye'de demokrasinin kökleşmesine katkıda bulunacaktır ve yüz yüze komşuluk ilişkilerine dayanan yerelde bir karşılıklı anlayış ve güzel birlikte yaşama tecrübesine zemin hazırlayacaktır." dedi.