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Ahmet Davutoğlu, Gül'ün ve Babacan'ın desteğini alamadı

Ahmet Davutoğlu 15 sayfalık manifesto ile içeriden ilk isyan bayrağını açan isim oldu.

DHA | 02.05.2019 - 12:59..
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Ahmet Davutoğlu, Gül'ün ve Babacan'ın desteğini alamadı

Dün Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkışan AK Parti tişörtlü, Türk bayraklı vatandaşı kurtarma görüntüleri ajanslara düşünce tartışmalar da beraberinde geldi.

Bir grup; geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye karşı manifesto yayınlayan Davutoğlu'nun bu görüntülerine mizansen derken; bir grup ise eski Başbakanı savundu.

NELER OLMUŞTU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu.

O SIRADA DAVUTOĞLU GEÇİYORDU

Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken, o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, aracını durdurdu.

Davutoğlu'nun ikna ettiği kişi, yaklaşık 2 saat sonra köprüden indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde yoğunluk oluştu.

İntihar etmek isteyen kişiyi Davutoğlu ikna etti VİDEO

Ahmet Davutoğlu, Gül'ün ve Babacan'ın desteğini alamadı

Ahmet Davutoğlu, Gül'ün ve Babacan'ın desteğini alamadı

Ahmet Davutoğlu, Gül'ün ve Babacan'ın desteğini alamadı

Ahmet Davutoğlu, Gül'ün ve Babacan'ın desteğini alamadı

BABACAN "YOKUM" DEDİ

Ahmet Davutoğlu ile birlikte parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan, bugün yansıyan kulis haberlerinde Davutoğlu ile birlikte olmayacağını açıkladı.
Öte yandan Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz yaz tatilini Kaz Dağları'nda birlikte geçirmiş, birlikte parti kurma fikrinin bu tatilde geliştiği iddia edilmişti.

Ahmet Davutoğlu, Gül'ün ve Babacan'ın desteğini alamadı

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