Ahmet Davutoğlu öksürmekten konuşamadı

Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesinin fayda sağlamayacağını, yapılan masrafın Türkiye için risk yaratacağını söyledi.

2019’un son günlerini yaşadığımız bugünlerde yılbaşını evde geçirmek istemeyenler için tatil önerilerini aktarıyoruz. Seçilen yerler özellikle yeni yıla bembeyaz bir manzarada uyanmayı vaat ediyor.

Yılbaşında bembeyaz bir manzaraya uyanmak için turlar

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Erdoğan: Türk askeri izinsiz bir yere girmez

Arap gazetecinin Libya'ye neden giriyorsunuz sorusuna Erdoğan; "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık" yanıtını verdi.