Yoğun bir şekilde çalışan siyasiler, bazen zor anlar yaşayabiliyor. Özellikle yaşadıkları rahatsızlıklar sebebiyle canlı yayınlarda konuşmada zorluk çekebiliyorlar.
AHMET DAVUTOĞLU'NU GICIK TUTTU
AK Parti'den ayrılıp yoluna Gelecek Partisi'nde devam eden Ahmet Davutoğlu, bugün Başkanlık Kurulu'nu açıkladı.
Davutoğlu, konuşmasında art arda öksürdü. Ardından su içen Gelecek Partisi Genel Başkanı sesi kısılmış bir şekilde; bir haftadır grip hastalığını atlatamadığını belirtti.
Ardından konuşmasına devam eden Ahmet Davutoğlu, sık sık öksürdü ve bol bol su içti.
Ahmet Davutoğlu öksürmekten konuşamadı VİDEO