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Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, oylarını Nejat Sabuncu İlkokulu'nda verdi.

AA | 23.06.2019 - 15:42..
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Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki oy kullanacakları okula geldi.

Burada vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaşan Davutoğlu, 2238 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"HERKESİN SAYGI DUYDUĞU BİR SEÇİM OLSUN"

Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, seçim sonuçlarının İstanbul için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Seçimlerin böyle barış ve huzur içerisinde geçmesi önemli. Seçimler, Türkiye'de demokratik kültürün en asli unsurudur. Herkesin saygı duyduğu, herkesin süreçten mutmain olduğu bir şekilde seçimlerin tamamlanması, başlı başına Türk demokrasisi için bir başarı olacaktır. Aziz İstanbul'umuza da tekrardan hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı


VATANDAŞLARA SİMİT İKRAM ETTİ

Oy kullandıktan sonra okuldan yürüyerek ayrılan Sare ve Ahmet Davutoğlu, okulun girişinde bekleyen simitçiden aldıkları simitler,i basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti.

Davutoğlu çifti, vatandaşlar ve çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı

Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı


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