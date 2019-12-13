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Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıklıyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kurduğu yeni partinin adını logosunu açıklıyor.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 10:00..
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Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıklıyor

AK Parti'den istifa eden ve yaklaşık bir yıldır yeni parti için hazırlıklar yapan Ahmet Davutoğlu, bugün kamuoyuna partisinin adını, logosunu ve programını duyuruyor.

Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıklıyor

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar;

"Siyasetimizin temel felsefesi geleneklere bağlı özgürlükçülüktür. Demokrasimizin birikimini gelecek nesillere aktaracağız.

Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir.

Basının baskıya uğramadığı bir sistem üreteceğiz.

GELECEK PARTİSİ

Gösterilen videonun sonunda partinin adının Gelecek Partisi olduğu duyuruldu.

Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıklıyor

Davutoğlu'nun kurucular kurulu da dün akşam açıklanmıştı.

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