Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıklıyor

Başkent’te başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs isyan etti

1 Yabani hayvan tarafından yüzü parçalandı Bir kurt ya da köpek olduğu tahmin edilen hayvan tarafından yüzü parçalanan 86 yaşındaki kadın 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

2 Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, intihara kalkıştı Mersin’DE bir kişi ayrılmak üzere olduğu eşini öldürdü. Aynı silahı başına ateş eden koca kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

3 Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'la el sıkıştı Galatasaray, lider Sivasspor'u taşıyan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş'la prensip anlaşmasına vardı. Cimbom, devre arasında Sivasspor ile görüşecek.

4 Rusya'nın navigasyon aracı uzaya gönderildi Küresel navigasyon sistemi için uzaya 27 uydu aracı gönderen Rusya, yenilemek amacıyla uzaya yeni bir araç daha fırlattı.

5 Çok satan kitaplar - 13 Aralık 2019 Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

6 Sanayi üretimi yüzde 3,8 arttı Sanayi üretimi verileri açıklandı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.