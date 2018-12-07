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Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

DHA | 07.12.2018 - 11:55..
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Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

Ahmet Davutoğlu, Karabük'te Milli Türk Talebe Birliği tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Duruş Konuşmaları" adlı konferansa konuk oldu. Siyasi yaşamına ilişkin değerlendirmeler yapan Davutoğlu, Pelikan Dosyası konusunu da ele aldı.

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

İLETİŞİM TERÖRİSTLERİ

Davutoğlu, para ile tutulmuş trollerin algı oluşturduğunu söyleyerek, "İletişim teröristleri çıktı ki; ahlakı yerle bir etti. Kim bunlar, troller. Bunlar iletişim teröristleri. İnsanların şahsiyetini, haysiyetini, izzetini, yok yere bitirecek  şekilde para ile tutulmuş adamlar, bir anda bir algı oluşturuyorlar. Her birimiz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki. Artık fikirler çarpışmıyor, kimin ne kadar trolu var ve karşı tarafa ne kadar zarar verebilir?" dedi.

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı


"PELİKANCILARI BİLİYORUM"

Davutoğlu, konuşmasında, Başabakanlık'dan ayırlması sırasında ortaya çıkan Pelikan Dosyası'na da ilk kez değindi, "Pelikancıları tanıyorum" dedi.

Davutoğlu, "Başbakanlıktan ayrılma süreci esnasında 'Pelikan dosyası' diye bir şey çıktı. Beni birazcık tanıyanlar için her birisi iftira olan şeyler. Peki kim bunu çıkarttı? Belli değil. Ben biliyorum da toplum bilmiyor. Kendileri saklandılar. Nice hakaretler yaptılar. Bu sadece bana mı yapıldı? Bu bir çete. Çık ortaya, eleştireceğin şeyi eleştir, söyleyeceğin sözü söyle, vereceğin kavgayı ver. Ama şahsiyetsiz kimlikler arkasına kimliklerini gizleyerek saldırma. Böyle yapanları tutma. Hiç kimse birbirinden emin olamaz. Emin olma vasfını yitiririz. İletişim teknolojisi şimdi bir insanın itibarını çok kısa sürede yok edebilecek bir şey" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı VİDEO

"ERKEK KARDEŞİM YOK"

Davutoğlu, erkek kardeşinin tutuklandığı yönünde çıkan bir haber ile ilgili , "Bir gün bir haber; Davutoğlu'nun erkek kardeşi tutuklandı. Benim 6 tane kardeşim var, hepsi de kız. Bir erkek kardeşim olsa mutlu olacağım da ama yok. Kız kardeşlerimin evlerine gitmişler, tutuklanan mı var diye. Yok. Şimdi bu yalanlama çıktı ya, haberi bu sefer aynı sitenin veriş şeyi şu; 'Davutoğlu kardeşini reddetti'. Reddettiğim senin haberin. Şimdi burada bir ahlak olabilir mi? İşte bugün böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde sizlerin yapması gereken şey şu; sosyal medyayı kullanın, kimi eleştirecekseniz eleştirin. Ama zinhar farklı kimlikler kullanmayın. Ben şuyum ve şuna şuna söylüyorum, onunda sana cevap verme hakkı olsun. Sakın olan bir cazibeye kapılıp, fenomen olma şeyi dahi olsa, şahsiyetinizi gizlemeye alışmayın. Bir kere şahsiyetini gizleyen, takiye yapan, hayat boyu takiye yapar, kurtulamaz bundan" dedi.

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