Ahmet Davutoğlu soruları yanıtlıyor

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hareketliliği Türkiye'nin gündemine oturdu.

Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarını hızlandırdı. Ahmet Davutoğlu da yeni bir parti için temaslarını sürdürüyor.

Süreç devam ederken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Oğan'ın Bidebunu İzle programına konuk oldu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Sansür kötüdür ama en kötü sansür otosansürdür. Maalesef otosansürün en yoğun olduğu dönemden geçiyoruz.

Devlet hayatına giren, siyasete giren eleştiriye açık olacak.

Troll çetesi, Pelikan çetesi denen çete.

Beni Alman ajanı ilan ettiler. Gerçekten düşündüm; ben ne yaptım ki bu kadar ağır bir ithamla karşı karşıya kaldım.

3 yıl sustum derken yanlış anlaşıldı. Cumhurbaşkanımıza defalarca ilettim. İç siyasi gelişmeler nedeniyle açıklama yapmadım. Bana şiddetle saldıranlara bakınız.. Eski Türkiye savunucularının hedefindeyim. Bunu anlarım. Dış lobilerin de hedefindeyim. Önleri kapanacak aktörlerin de hedefindeyim.

AK Parti'nin MHP ile ittifak yaptığı için oy kaybettiğini Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Devlet Bahçeli'nin bu yüzden beni hedef almasını anlarım.

AYRINTILAR GELECEK...