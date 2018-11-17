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Ahmet Davutoğlu TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu 37.'si düzenlenen Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla buluştu.

DHA | 17.11.2018 - 16:22..
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Ahmet Davutoğlu TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Davutoğlu kitaplarını imzalayacağı salona girişte açıklamalarda bulundu.

"KİTAP SEVGİSİ HUZUR VERİR"

Davutoğlu, "Düşünce canlılığının düşünce özgürlüğünün olduğu ülkelerde, toplumlarda siyasal ve ekonomik hayat da canlılık kazanır. Bugün tekrar TÜYAP'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki sebeple, birincisi kitap sevgisi ve her zaman kitapseverlerle bir arada olmak insana huzur verir. İkincisi de, bir geleneğin sürdürülmesi. TÜYAP kitap fuarı kitap severleri, kitap yazarları, kitap okuyanları, kitabı hayatının merkezine alanları buluşturan çok güzel bir geleneği oluşturdu. Yıllardır bu gelenek sürüyor. Biz de her sene burada okuyucularımızla buluşuyoruz. Yeni kitapları görme imkanımız oluyor" dedi.

Ahmet Davutoğlu TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ OLAN ÜLKELERDE HAYAT CANLILIK KAZANIR"

Davutoğlu şöyle devam etti: "Ülkelerin ve toplumların geleceğinde siyasal ve ekonomik canlılıktan daha önemli olan düşünce canlılığıdır. Düşünce canlılığının düşünce özgürlüğünün olduğu ülkelerde, toplumlarda siyasal ve ekonomik hayat da canlılık kazanır. Düşünce özgürlüğü ve canlılığının zayıfladığı ve sınırlandırıldığı toplumlarda ise ekonomik ve siyasal canlılık devamlılık niteliği kazanamaz. TÜYAP kitap fuarı Türkiye'deki düşünce canlılığının düşünce özgürlüğünün yansıdığı bir gelenek, bir faaliyet. O bakımdan tekrar TÜYAP'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah her sene bu güzel gelenek sürer. Her sene ülkemizin kültürel hayatının zenginliği artarak, derinleşerek gelecek nesillere çok daha bu bakımdan birikimli donanımlı bir kültürel atmosfer sunmak nasip olur."

Ahmet Davutoğlu daha sonra salona girerek, kitaplarını imzaladı.

Ahmet Davutoğlu TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı VİDEO

Ahmet Davutoğlu TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Ahmet Davutoğlu TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

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