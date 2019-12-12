Ahmet Davutoğlu yeni parti kurdu: Gelecek Partisi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

AK Parti'den ihracı istenince hemen harekete geçen Davutoğlu, istifasını açıkladı.

İstifasını açıklamasıyla birlikte yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden beş kişilik bir heyet, İçişleri Bakanılığı'na giderek resmi başvuruyu yaptı.

GELECEK PARTİSİ

Yeni partinin adı ise "Gelecek Partisi" olarak açıklandı.

MASKEYE BENZETİLEN LOGO

Partinin logosundaki yeşil çınar yaprağı ise sosyal medyada dalga konusu oldu.

Davutoğlu'nun yeni partisinin logosu, partilerde takılan maskelere benzetildi.