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Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna destek mesajı geldi; "Umuyorum ki bu operasyon Suriye’deki kardeşlerimize de barış ve güven getirecektir."

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 18:13..
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Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AK Parti'den istifa ettikten sonra parti kurma çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayınladı.

Davutoğlu, kendi döneminde izlediği Türkiye'nin Suriye politikası yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı.

"ALLAH KATILAN TÜM ASKERLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN"

Ahmet Davutoğlu mesajında; "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Barış Pınarı Harekatı’nın bölgeye istikrar, güvenlik ve huzur getirmesini diliyorum. Türkiye PKK/YPG ve DEAŞ’ın terör tehditlerine karşı kendini korumak için her türlü adımı uluslararası meşruiyet içinde atma hakkına sahiptir.

Umuyorum ki bu operasyon Suriye’deki kardeşlerimize de barış ve güven getirecektir. Allah harekata katılan tüm askerlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

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