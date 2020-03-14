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Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga

Türkiye, yazılı ve görsel medyada iki gündür Ahmet Hakan ile Ece Üner'in kavgasına şahit oluyor

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 11:10..
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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından hijyen ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerine fahiş zamlar yapıldı.

Yapılan zamlar Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner arasında 2 gündür bitmeyen bir kavgayı başlattı.

Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga

ECE'NİN SÖZLERİYLE KAVGA BAŞLADI

İlk olarak Ece Üner, ana haber bülteninde söz konusu zamları yapan fırsatçılara söylediği  "Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor? Bilemedik. Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna, 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor, ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin. Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz" sözleriyle çok konuşuldu.

Ece Üner: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz VİDEO

AHMET HAKAN'DAN SERT TEPKİ GELMİŞTİ

Üner bu sözleri nedeniyle başta Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan olmak üzere bazı isimler tarafından hedef tahtasına oturtuldu.

Hakan dün yazısında, Üner'in sözlerini eleştirerek şunları yazdı:
" Bizdeki seküler kesimlerde...
Öteden beri...
Ahlaksızlık yapanların, sahtekârlık yapanların, fırsatçılık yapanların alayının namazında niyazında insanlar olduğu yönünde...
İnsaftan, vicdandan, terbiyeden ve ahlaktan yoksun çok yerleşik bir önyargı vardır.

O çirkin önyargı, galiba Ece Üner’de de var biraz.
Ne hazin! Ne ayıp! Ne kötü!"

Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga

ECE ÜNER'DEN HAKAN'A İLK YANIT

Ece Üner, bir önceki yayınında söylediklerinin çarpıtıldığını ifade ederek Ahmet Hakan'a, tepki gösterdi.

Üner, Hakan'ın 2017'deki 'Müslüman nasıl olmaz'  yazısını hatırlatarak "Ben günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum" diye seslendi.

Ece Üner'den Ahmet Hakan'a cevap VİDEO

HAKAN'DAN İKİNCİ YANIT

Ahmet Hakan ise eleştirilerini bugün de sürdürdü ve köşesinde Ece Üner'e bir kez daha yüklendi.

"Yahu Ece Üner! Bir sahtekârlık, bir fırsatçılık, bir ahlaksızlık gördüğünde aklına niye Müslümanlık geliyor ki senin?" diye soran Hakan, "Müslümanlığımızın güzel ahlaktaki belirleyiciliğine işaret etmeye hiç mi hiç gerek duymazken..." sözlerini kaydetti.

"Televizyondaki bir haber sunucusunun 'Sorsan hepimiz Hristiyanı. Ama gel gör ki kilise haftada bir gün, ahlak ise haftanın yedi günü farz' diyen bir spikere Batı'da 'gülerler" ifadelerini kullanan Hakan devamında şunları kaydetti:

Ama bütün bunlar Müslümanlık iddiasında bulunup da ahlakı öncelemeyen tiplerin var olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii... Bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyaç duymayan tipler var. Ama Ece Üner’in söz konusu ettiği fırsatçıların, söz konusu ettiği sahtekârların, söz konusu ettiği ahlaksızların onlar olup olmadığı belli değil.


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