Ahmet Hakan ile Melih Gökçek'in Mansur Yavaş göndermesi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Hürriyet yazarı gazeteci Ahmet Hakan arasında yıllardır süregelen esprili atışmalar var.

Mansur Yavaş, Ankar Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Ahmet Hakan'dan ilginç bir çıkış geldi.

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Ahmet Hakan, paylaşımın altına "Mansurcuyum, çatla Melih" notunu düştü.

"SENİ DE SATMASIN"

Bu paylaşıma Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi. Melih Gökçek, Twitter hesabından Ahmet Hakan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Ahmet dikkat et. Mansur Yavaş partisini satan adamdır, üç günde seni de satmasın. Son kararın mı?" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar: