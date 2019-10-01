Programın moderatörü Ahmet Hakan'ın, konuklardan İYİ Parti Grupbaşkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'na olası cumhurbaşkanı adayı hakkında sorduğu soruya CHP'li Mustafa Balbay tepki gösterdi.

"AYNI SORUYU GEREKİRSE 100 KEZ DE SORARIM"

"Aynı soruyu 50 kez sordunuz" diyen Balbay'a Ahmet Hakan, "100 kez de sorarım, ben gazeteciyim. Konuyu netleştirmek için aynı soruyu defalarca sorarım, bu benim işim.. İktidara laf edilemiyor, muhalefete laf edilemiyor. Ne yapacağız biz peki.. Öyle cevaplar verirsiniz ki, 100 sorulmayı bir pekiştirmeye dönüştürürsünüz. CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak netleşse de bitse de bundan ne mutlu olurum, ne de üzülürüm. Siz de gazetecisiniz, lütfen bunu algılar mısınız?" dedi.

Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması