Ahmet Kural dünyaevine giriyor

Şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle objektiflere yansımıştı.

7 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ

Kural, yedi yaş küçük olan avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih ediyordu. 4 aydır birlikte olan çift, Kadıköy'de bir mekan çıkışında magazincilere yakalanmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK AYLARI EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Televizyon programında Ahmet Kural'ın bir süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evlenecekleri açıklandı. Sunucu, evlilikle ilgili gelişmenin Çağla Gizem Çelik tarafından aktarıldığını ifade etti. Aileleri tanışan çift önümüzdeki yılın ilk aylarında evlenmeyi düşündükleri ortaya çıktı.