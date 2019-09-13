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Ahmet Kural dünyaevine giriyor

4 aydır birlikte olan Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evlilik hazırlıklarına başladı.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 15:05..
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Şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle objektiflere yansımıştı.

7 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ

Kural, yedi yaş küçük olan avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih ediyordu. 4 aydır birlikte olan çift, Kadıköy'de bir mekan çıkışında magazincilere yakalanmıştı.

Ahmet Kural dünyaevine giriyor

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK AYLARI EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Televizyon programında Ahmet Kural'ın bir süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evlenecekleri açıklandı. Sunucu, evlilikle ilgili gelişmenin Çağla Gizem Çelik tarafından aktarıldığını ifade etti. Aileleri tanışan çift önümüzdeki yılın ilk aylarında evlenmeyi düşündükleri ortaya çıktı.

Ahmet Kural dünyaevine giriyor

Ahmet Kural dünyaevine giriyor

Ahmet Kural dünyaevine giriyor

Ahmet Kural dünyaevine giriyor

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