Ahmet Kural yeni bir aşka yelken açtı

Popçu Sıla ile olan dava süreciyle gündemden düşmeyen oyuncu Ahmet Kural, dün akşam Kadıköy’de bir mekânda eğlendi.

GİZEMLİ KADINLA SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Mekân çıkışı bir hayli keyifli olan Kural, gizemli bir kadın arkadaşıyla samimi görüntülendi. Genç kadının Ahmet Kural’a sarılması ve Kural’ın da gizemli arkadaşının belini tutması dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Kural yeni arkadaşıyla yakalandı İZLE

ÖPEREK UĞURLADI

Bir süre ayakta sohbet eden ikili, sonrasında taksiye yöneldi. Bu sırada Ahmet Kural genç kadını öptü ve aracına bindirdi.

KURAL BOZDU

Şarkıcı ile olan ilişkisi mahkemeye taşınan ve hakkında hapis cezası istenen Kural'ın, uzun zaman sonra bir kadınla görüntülendiği ifade edildi.