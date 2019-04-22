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Ahmet Kural'ın açıklaması

Sıla Gençoğlu ile davasında 3 ayrı suçtan ceza alan Ahmet Kural, şiddet uygulamadığını söyledi. Kural, şiddet konusunda Sıla'yı suçladı.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 11:00..
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Ahmet Kural'ın açıklaması

Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. 3 ayrı suçtan ceza alan Ahmet Kural, davanın ardından avukatı ile açıklamalarda bulundu.

"HODRİ MEYDAN"

Ahmet Kural şunları söyledi: "Şiddette kesinlikle bulunmadım. İki sevgili arasında yaşanan bir olay buraya kadar geldi. Sokak tabiriyle eline almış bir belge sallıyor. Mahkemede de söyledim. Hodri meydan... Test yaptıralım. Taleplerimiz reddedildi.

Ahmet Kural: Sıla hanım kadınlara da erkeklere de şiddet uyguluyor ViDEO

Ahmet Kural'ın açıklaması

BUNUN BİR ÜST MAHKEMESİ VAR

Bunun bir üst mahkemesi var, ceza falan yok. Hapis cezası yok, hapis cezası da yok. Bu iş daha bitmedi, bir üst mahkemesi var. Bu bir intikam davası ve intikam dönüşüdür.

SILA HANIM ŞİDDETİ ÇOK SEVER

Mahremiyete saygım olduğu için bu zamana kadar sustum. Bunu ilk kez söylüyorum: Sıla hanım, hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti sever. Kadınlara da erkeklere de fiziksel şiddet uyguluyor. Herkes ne olduğunu bilecek. Test istedim, kim masal anlatıyor görsünler."

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