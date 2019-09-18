Ahmet Kural'ın aşk dolu bakışları

Oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Şahin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Şahin, sevgilisi Kural'ı rol aldığı filmin setinde ziyaret etti.

Baba Parası filminin çekimleri nedeniyle zamanının tamamı sette geçiren Ahmet Kural sevgilisinin ziyaretiyle keyifli bir mola verme fırsatı buldu.

SETTE AŞK TABLOSU

Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve yönetmen Selçuk Aydemir'in aralarında bulunduğu ekiple sohbet eden Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural mutluluk tablosu sergiledi. Kural'ın bakışlarını sevgilisinden alamadığı da dikkatlerden kaçmadı.