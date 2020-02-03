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Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

DHA | 03.02.2020 - 11:10..
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Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Kumral Şükran Kurteli'nin, 2,5 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde tedavi gördüğü öğrenildi.

AHMET MEKİN'İN ACI GÜNÜ

Eşinin saat 08.00'de yaşamını yitirdiğini öğrenen Mekin, hastaneye geldi. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı.

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

CENAZESİ BALIKESİR'E GÖNDERİLECEK

Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi bugün uçakla Balıkesir'e gönderilecek. Erdek ilçesinde düzenlenecek tören sonrası cenaze burada toprağa verilecek.

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi


2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTI

Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için 2 hafta önce DHA'ya verdiği röportajda “1957 yılında eşim Avrupa'da Orhan Kemal'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü." diyerek röportaj vermişti.

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

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