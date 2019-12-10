TBMM Genel Kurulu'nda dün başlayan 2020 yılı bütçe görüşmeleri, bugün de devam ediyor.

Dün bütçe üzerine genel görüşmelerin ardından bugün; TBMM, KDK, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da kürsüye gelerek söz aldı.

Ahmet Şık: Eleştirince terörist oluyoruz VİDEO

"TERÖRİST DİYE YAFTALIYORSUNUZ"

Şık, şunları söyledi; "Devletin kaynaklarını savaşa peşkeş çeken hiçbir bütçe halk yararına değildir. Hakikati size her söylediğimizde kolaylıkla; vatan haini, bölücü, terörist, FETÖ'cü, kalleş, devlet düşmanı diye yaftalıyorsunuz. Sadece bize de değil eski cumhurbaşkanlarınızdan başbakanlarınıza bakanlarınıza kadar her kim ne olduğunuzu söylüyor. Hakaretleriniz hazırda bekliyor."