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Ahmet Şık: Eleştirince terörist oluyoruz

Geçtiğimiz günlerde meyhane açan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis'te yaptığı konuşmada AK Parti'nin kendilerini 'terörist' diye eleştirmesini gündemine aldı.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 17:40..
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Ahmet Şık: Eleştirince terörist oluyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda dün başlayan 2020 yılı bütçe görüşmeleri, bugün de devam ediyor.

Dün bütçe üzerine genel görüşmelerin ardından bugün; TBMM, KDK, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da kürsüye gelerek söz aldı.

Ahmet Şık: Eleştirince terörist oluyoruz VİDEO

"TERÖRİST DİYE YAFTALIYORSUNUZ"

Şık, şunları söyledi; "Devletin kaynaklarını savaşa peşkeş çeken hiçbir bütçe halk yararına değildir. Hakikati size her söylediğimizde kolaylıkla; vatan haini, bölücü, terörist, FETÖ'cü, kalleş, devlet düşmanı diye yaftalıyorsunuz. Sadece bize de değil eski cumhurbaşkanlarınızdan başbakanlarınıza bakanlarınıza kadar her kim ne olduğunuzu söylüyor. Hakaretleriniz hazırda bekliyor."

Ahmet Şık: Eleştirince terörist oluyoruz

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