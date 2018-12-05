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Ahmet Türk HDP'den Mardin Belediye Başkanlığına talip

Kayyum ile görevine son verilen Ahmet Türk, HDP'den, yeniden Mardin Belediye Eşbaşkanlığına adaylığını açıkladı. Türk, "HDP'den talep gelirse aday olurum" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 16:03..
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PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'de yerel seçim çalışmaları devam ediyor.

Görevde olduğu dönemde Kandil'den gelen talimatları yerine getirip PKK'ya yardım ve yataklık eden, hatta belediye yardımlarını Kandil'e aktaran Ahmet Türk, partisinden teklif gelmesi durumunda yeniden aday olacağını söyledi.

BAŞVURUSUNU YAPTI

Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığı için HDP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu. HDP İl Örgütü binasına gelen Türk, başvuru dosyasını komisyona teslim etti.

Başvuru sonrası Mezopotamya Ajansı'na konuşan Türk, kesin adaylık kararının partisi ve halk tarafından verileceğini belirterek, “Bu bizim için bir rövanştır. Partimin ihtiyaç duyması durumunda adaylık için hazırım." dedi.

18 YAŞINDAKİ TERÖRİSTTEN TALİMAT ALIYORDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Türk ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlatmıştı: "18 yaşındaki biri geliyor. Cebinden sigara çıkarıyor, ağzına koyuyor. O terörist bozuntusu, 'Ahmet Efendi yak diyor çakmağımı', sonra 'Talimatlarımız şunlardır.' deyip gidiyor. Yazıklar olsun. Sonra da 'Büyükşehir Belediye Başkanı' diye orada oturacaksın, öyle mi?"

Süleyman Soylu: Ahmet Türk 18 yaşındaki bir PKK'lının emrinde VİDEO

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