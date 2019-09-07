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Ahmet Türk hendek olaylarını yanlış bulduğunu söyledi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk, hendeklerin kazılmasıyla yanlış yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 12:35..
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Ahmet Türk hendek olaylarını yanlış bulduğunu söyledi

Terör örgütü PKK'nın hendek kazıp barikat kurduğu dönemde, örgütün siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyeler, teröristlere açık bir şekilde destek vermekten kaçınmadı.

Askerlerimizin ve polislerimizin şehit olmasına neden olan bu desteklerin ardından birçok belediyeye kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından bir kez daha görevden alındı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, o dönemde hendeklerin kazılmasının yanlış olduğunu söyledi.

DOĞRU DEĞİLDİ

HDP'li Türk, "Hendekler olayının içinde biri değilim. İlk günden de bunun doğru olmadığını, belki ilk defa Kürt siyaset içinde dile getiren bir insanım. Büyük tahribatlar meydana geldi. O tahribatların sürece önemli etkisi olmuştur. Siyasetin bu kadar acımasızca yürütülmesinde etkili olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk hendek olaylarını yanlış bulduğunu söyledi VİDEO

Ahmet Türk hendek olaylarını yanlış bulduğunu söyledi

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