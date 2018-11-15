Ahmet Türk Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli görüşmeyi anlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk 8 Kasım'da Ankara'da beş yıldızlı bir otelde gizli bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından partilerden art arda açıklamalar gelmişti.

Ahmet Türk RS FM'de gizli görüşmenin içeriğine ilişkin konuştu. Teklifi eski bir CHP'li vekilden aldığını söyleyen ve "Neden olmasın dedim." diyen Ahmet Türk, bir kurum adına görüşmediğini söyledi.

"'İTTİFAK RESMİ OLARAK OLMAZ' DEDİM KILIÇDAROĞLU ONAYLADI"

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde resmi bir ittifakın söz konusu olamayacağını, ancak değişim isteyenlerin ortak aday çevresinde birleşebileceğini ifade eden Türk, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinde bu görüşlerini paylaştığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm fikirlerini onayladığını söyledi.

Türk "31 Mart 2019'daki yerel seçimde resmi bir ittifaktan söz etmek mümkün değil. Böyle bir şeyin başarılı olacağını da sanmıyorum. Değişimi isteyen, bu iktidarın politikalarından rahatsız olan insanlar, demokrasiyi esas alan ve bunu yürütebilen bazı yerlerde o adaylar etrafında bütünleşmelidir. Demokrasiyi savunanların ortak bir irade kullanması gerekir. Resmi bir ittifak olmayabilir ama birçok yerde o ilin yönetimini değiştirecek bir güç varsa onu doğru kullanmak lazım." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞI ÇIKIŞI OLMADI"

Türk, yerel seçimlerde adaylar üzerine konuşmadıklarına da değinerek, "İsimler üzerinden bir konuşma olmadı." ifadelerini kullandı ve "İnanıyorum ki söylediklerimiz etkili olur. Sayın Kılıçdaroğlu'nu biliyorsunuz, çok açık konuşmaz ama söylediklerimi onayladı. Karşı çıkışı olmadı." dedi.



