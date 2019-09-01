Ahmet Türk'ten Ekrem İmamoğlu'na kayyum sitemi

Terör örgütü PKK ile arasındaki bağlantı nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk, Diyarbakır'a giderken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile uzun uzun sohbet etti.

HDP'li Türk, Ekrem İmamoğlu'na kayyumlar konusunda CHP'nin tavrı nedeniyle sitem etti.

"DAHA FAZLA TEPKİ..."

"Biz size yapılanlar ve demokrasi adına gelip İstanbul'da kazanmanız için seçim çalışması yaptık." diyen Ahmet Türk, "Ama 3 belediyemize kayyum atandıktan sonra sizden ve partinizden gelen tepkiler yeterli değil. Demokrasi için sizden daha fazla bir tepki beklemek hakkımızdır" şeklinde devam etti.