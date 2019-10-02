Ahu Tuğba: Eski eşimi görünce kustum

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 64 yaşındaki Ahu Tuğba, bugün konuk olduğu programda hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"PINAR GENÇ KIZ GİBİ"

Oyuncu çift Pınar Altuğ (45) ile Yağmur Atacan (36) arasındaki yaş farkı ile ilgili yapılan eleştirilere Ahu Tuğba, "Pınar'ın o kadar büyük bir yaşı yok ki, genç kız gibi maşallah.

"KAFAMI DUVARA VURUYORDUM"

Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim.

Küçücük bir çocuktum, elini tuttum, aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi. Sonra büyüdük, çocuğumuz dünyaya geldi. 'Bu o değil canım' diyorum.

"ADAM YIPRANMIŞ"

Baya yıpranmış adam. Resmen tuvalete zor attım kendimi, istifra ettim. Üç gün kendime gelemedim, 'gençliğim gitti' diye. Yalan söyleyemem. İlk eşimin yüzüne de söyledim; resmen fenalık geldi, görmek istemiyorum, sana aşık olmamı beynim almıyor... Gerçeği söyledim.

O kadar boynuzlandım ki, hakikaten Çin'e köprü olur. Hiçbir şey yapmayan, sadakatle bekleyen bir kadındım."