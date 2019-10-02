taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7242
Euro
6.258
Altın
1486.09
Borsa
103597.73
Gram Altın
273.695
Bitcoin
47424.06

Ahu Tuğba: Eski eşimi görünce kustum

Yıllar sonra eski eşiyle karşılaşan Ahu Tuğba, yaşadıklarını anlattı.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 15:02..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 64 yaşındaki Ahu Tuğba, bugün konuk olduğu programda hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Ahu Tuğba: Eski eşimi görünce kustum

"PINAR GENÇ KIZ GİBİ"

Oyuncu çift Pınar Altuğ (45) ile Yağmur Atacan (36) arasındaki yaş farkı ile ilgili yapılan eleştirilere Ahu Tuğba, "Pınar'ın o kadar büyük bir yaşı yok ki, genç kız gibi maşallah.

"KAFAMI DUVARA VURUYORDUM"

Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim.

Küçücük bir çocuktum, elini tuttum, aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi. Sonra büyüdük, çocuğumuz dünyaya geldi. 'Bu o değil canım' diyorum.

"ADAM YIPRANMIŞ"

Baya yıpranmış adam. Resmen tuvalete zor attım kendimi, istifra ettim. Üç gün kendime gelemedim, 'gençliğim gitti' diye. Yalan söyleyemem. İlk eşimin yüzüne de söyledim; resmen fenalık geldi, görmek istemiyorum, sana aşık olmamı beynim almıyor... Gerçeği söyledim.

O kadar boynuzlandım ki, hakikaten Çin'e köprü olur. Hiçbir şey yapmayan, sadakatle bekleyen bir kadındım."

Ahu Tuğba: Eski eşimi görünce kustum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

172
Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

73
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

298
Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

301
Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

85
Üniversitelerdeki ucuz öğle yemekleri

Üniversitelerdeki ucuz öğle yemekleri

203
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da gıda fiyatları çok yüksek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da gıda fiyatları çok yüksek

213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir