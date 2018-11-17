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AİHM'den Afrin başvurusuna ret

Türkiye'yi Afrin operasyonu nedeniyle AİHM'e şikayet eden HDP, ret cevabı aldı.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 10:40..
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AİHM'den Afrin başvurusuna ret

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'ni terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede barış ortamını sağladı.

TSK'YA İŞGALCİ SUÇLAMASI

24 Haziran seçimlerinde CHP'den gelen oylarla Meclis'e girmeyi başaran örgütün siyasi kanadı HDP, Türk askerini işgalcilikle suçladı.

Türkiye'yi şikayet eden Kandil'in partisi, istediği sonucu alamadı.

RET GEREKÇESİ

AİHM'nin “iç hukuk yolları tüketilmediği” gerekçesiyle dava başvurularını geri çevirdi.

AİHM önünde bir ülkeye karşı dava açabilmek için öncelikle o ülkedeki iç hukuk yollarını tüketmiş olma şartı aranıyor. Bir diğer deyişle, Afrin harekatıyla ilgili olarak Ankara’dan davacı olmak isteyenlerin öncelikle Türk mahkemelerine başvurmaları ve Türk yargı sistemi içinde sonuç alamamaları gerekiyor.

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