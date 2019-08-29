Aile içi uyumun anahtarı: Birlikte Yaşamanın Yolları

Hayattaki en değerli şey bir aileye sahip olmak değil mi sizce de? Ne hata yaparsak yapalım herkesin gittiği ama ailenin sonsuza kadar yanımızda olduğu gerçeğini kimse değiştiremez. Bir arada yaşamanın en güzel hali olsa da çekişmelerin en fazla olduğu yer aynı zamanda. Aynı aileden olmak aynı şeyleri düşünmek anlamına gelmiyor. Öyle ki zıtlıkların ta kendisi olabiliyor. Camille Bordas’un kaleme aldığı Birlikte Yaşamanın Yolları kitabında aynı senkronizeyi tutturmaya çalışan bir aileye şahitlik etmemizi sağlıyor.

BİRLİKTE YAŞAMANIN YOLLARI

Kitap, Fransa’da küçük bir şehirde, başarılı çocuklarla dolu bir aileyi anlatıyor. Kitabın asıl teması “Nasıl yaşamalı?” sorusu üzerine kurulu. Her biri birbirinden zeki, her biri birbirinden yetenekli fertlerden oluşan bir ailenin yaşamını ele alıyor. Burada dış dünyaya açılan tüm pencereler kütüphaneden geçiyor; kardeşler günlerini senfoniler besteleyerek, tezler yazarak, bunalıma girdiklerinde ya da eğlence istediklerinde tuğla gibi kitaplara sarılarak geçiriyor. Ancak hayat sadece çalışmak ve kitap okumaktan ibaret değil. Aynılaşmaya giden yolda kırılma noktası küçük kardeş ile oluyor.

Kitabın tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Birlikte Yaşamanın Yolları, ailenin en genç ve belki de en ‘sıradan’ bireyine; Isidore’a odaklanıyor. Isidore, zekâ küpü kardeşlerinin arasında büyürken hayatın esprili ve dokunaklı sayfalarını naif bir biçimde aralıyor, sorularına yanıtlar arıyor. Kitaplarda yazmayan gerçeklere, duyumsadığımız ama anlatamadığımız şeylere ve bilimsel tezlerle masaya yatırılamayan duygulara dair bir roman bu; ağırbaşlı bir biçimde iddialı ve akıllardan kolay kolay silinmeyecek bir roman. Camille Bordas, Birlikte Yaşamanın Yolları’nda insanı illa ki örseleyen bir dünyada sağlam kalma mucizesini ustalıkla anlatıyor.”

Kitap hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:

“Salinger’ın yarattığı Glass ailesi Fransa’ya yerleşse dahi böyle eğlenceli ve insancıl, böyle inceden inceye felsefi bir hikâye yazılamazdı. Bordas’ın romanı insanı büyülüyor.”

- Zadie Smith -

“Camille Bordas çok kıymetli bir yeni ses.”

- George Saunders –

Birlikte Yaşamanın Yolları

Camille Bordas

Siren Yay.

S.:296

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Sonay Karaman